Люди должны почувствовать свою ответственность - эксперт рассказал, как побудить ОСМД и ЖСК участвовать в программах компенсаций за покупку электрогенераторов

Жители многоквартирных домов должны осознавать, что они являются их совладельцами. И перед новым отопительным сезоном, который может быть непростым, люди сами должны проявлять инициативу по участию в программах компенсаций за приобретение электрогенераторов и других альтернативных источников снабжения. Такое мнение высказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии УНН.

Детали

По словам эксперта, в первую очередь, среди людей необходимо проводить разъяснительную работу, что обустройство их дома источником независимого энергоснабжения - является инвестицией в их комфорт, которая, кроме этого, частично будет компенсирована за счет местного бюджета.

"В первую очередь, нужна разъяснительная работа. Возможно это нужно делать не напрямую, например, от власти, а через управляющую компанию, по совету председателей ОСМД (Объединение совладельцев многоквартирного дома - ред.), и проводить с людьми полную разъяснительную работу. Потому что, к сожалению, 90% людей, проживающих в многоквартирных домах, даже не понимают, что они являются совладельцами многоквартирного дома, что на них есть ответственность за то, чтобы работали насосные группы", - отметил Олег Попенко.

Также, по словам Олега Попенко, необходимо искать пути расширения возможностей функционирования программ по компенсациям приобретения альтернативных источников энергоснабжения для многоквартирных домов.

"Нужно закупать, вводить несколько программ на уровне государства, органов местного самоуправления. Таких программ, которые дадут возможность совладельцам многоквартирного дома закупить все эти генераторы, сториджи (установки хранения электроэнергии - ред.) для обеспечения подачи электроэнергии", - подытожил эксперт по вопросам ЖКХ.

Напомним,

УНН уже писал о преимуществах и недостатках различных систем автономного энергообеспечения, их стоимости и суммах компенсаций из городских бюджетов на их приобретение в рамках соответствующих программ, которые успешно действуют не только в областных центрах, но и в небольших городах.

В частности, в Броварах на цели с конца 2022 года было выделено почти два миллиона гривен.

"Соответствующая программа действует в нашем городе с конца 2022 года, и к ней присоединились уже около тридцати броварских ОСМД и ЖСК (Жилищно-строительный кооператив - ред.), некоторые неоднократно. На компенсации город выделил почти два миллиона гривен. Для того, чтобы получить компенсацию за установленный генератор руководство ОСМД или ЖСК должно обратиться в городское Управление жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и транспорта. Заявку рассматривает комиссия, определяет сумму компенсации и выносит решение на заседание исполкома", - рассказал городской голова Броваров Игорь Сапожко.

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