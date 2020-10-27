Ляшко назвал главные приоритеты сотрудничества Украины и Израиля в борьбе с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Приоритетами сотрудничества Украины и Израиля является глобальное совершенствование управления системой здравоохранения и инвестирование в открытые системы мониторинга эпидемиологических угроз. Об этом заявил на Украинско-Израильском саммите заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Мы считаем, что новыми нашими приоритетами в сотрудничестве Украины и Израиля государственного, а также бизнес-уровней, должны стать совершенствование глобального управления системы здравоохранения и развитие национальных систем общественного здоровья", - сказал Ляшко.
По его словам, значительно дешевле финансировать в содержание национальных систем общественного здоровья, чем ликвидировать последствия пандемий в общем государственном масштабе.
"Инвестирование в глобальные открытые системы мониторинга эпидемиологических угроз и раннего предупреждения их возникновения это приоритет номер два", - добавил Ляшко.
Он добавил, что нужно формировать межгосударственные фонды по разработке вакцин и новых методов исследования и обращать внимание на экологичность противоэпидемиологических мероприятий.
Кроме того, Ляшко отметил, что нужно обратить внимание на роль социальных сетей, ведь дезинформация влияет на борьбу с коронавирусом.
Напомним, ранее в Минздраве сообщали, что доклиническая фаза испытаний украинской вакцины-кандидата от COVID-19 завершена, она имеет хорошие перспективы. Теперь должна начаться клиническая фаза.