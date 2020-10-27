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Ляшко назвал главные приоритеты сотрудничества Украины и Израиля в борьбе с COVID-19

Ляшко назвал главные приоритеты сотрудничества Украины и Израиля в борьбе с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11377 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Приоритетами сотрудничества Украины и Израиля является глобальное совершенствование управления системой здравоохранения и инвестирование в открытые системы мониторинга эпидемиологических угроз. Об этом заявил на Украинско-Израильском саммите заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"Мы считаем, что новыми нашими приоритетами в сотрудничестве Украины и Израиля государственного, а также бизнес-уровней, должны стать совершенствование глобального управления системы здравоохранения и развитие национальных систем общественного здоровья", - сказал Ляшко.

По его словам, значительно дешевле финансировать в содержание национальных систем общественного здоровья, чем ликвидировать последствия пандемий в общем государственном масштабе.

"Инвестирование в глобальные открытые системы мониторинга эпидемиологических угроз и раннего предупреждения их возникновения это приоритет номер два", - добавил Ляшко.

Он добавил, что нужно формировать межгосударственные фонды по разработке вакцин и новых методов исследования и обращать внимание на экологичность противоэпидемиологических мероприятий.

Кроме того, Ляшко отметил, что нужно обратить внимание на роль социальных сетей, ведь дезинформация влияет на борьбу с коронавирусом.

Напомним, ранее в Минздраве сообщали, что доклиническая фаза испытаний украинской вакцины-кандидата от COVID-19 завершена, она имеет хорошие перспективы. Теперь должна начаться клиническая фаза.

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