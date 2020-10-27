Ляшко назвав головні пріоритети співпраці України та Ізраїлю у боротьбі з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Пріоритетами співпраці України та Ізраїлю є глобальне вдосконалення управління системою охорони здоров’я та інвестування у відкриті системи моніторингу епідеміологічних загроз. Про це заявив на Українсько-Ізраїльському саміті заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Ми вважаємо, що новими нашими пріоритетами у співпраці України та Ізраїлю державного, а також бізнесового рівнів, повинні стати вдосконалення глобального управління системи охорони здоров’я та розвиток національних систем громадського здоров’я", - сказав Ляшко.
За його словами, значно дешевше фінансувати в утримання національних систем громадського здоров’я, ніж ліквідовувати наслідки пандемій у загальному державному масштабі.
"Інвестування у глобальні відкриті системи моніторингу епідеміологічних загроз і раннього попередження їх виникнення це пріоритет номер два", - додав Ляшко.
Він додав, що потрібно формувати міждержавні фонди з розробки вакцин і нових методів дослідження і звертати увагу на екологічність протиепідеміологічних заходів.
Окрім того, Ляшко наголосив, що потрібно звернути увагу на роль соціальних мереж, адже дезінформація впливає на боротьбу з коронавірусом.
Нагадаємо, раніше у МОЗ повідомляли, що доклінічна фаза випробувань української вакцини-кандидата від COVID-19 завершена, вона має гарні перспективи. Тепер має розпочатись клінічна фаза.