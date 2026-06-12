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Львовских бизнесменов и экс-чиновника Минобороны подозревают в схеме влияния на оборонные контракты на 1,84 млрд грн

Киев • УНН

 • 1514 просмотра

Экс-чиновника Минобороны и бизнесменов разоблачили на схеме на 1,84 млрд грн. За взятки они получали контракты на поставку снаряжения для ВСУ.

Львовских бизнесменов и экс-чиновника Минобороны подозревают в схеме влияния на оборонные контракты на 1,84 млрд грн

Львовских бизнесменов и бывшего чиновника Минобороны подозревают в схеме влияния на заключение оборонных контрактов на сумму более 1,84 млрд грн, за которые, по данным следствия, могли получать неправомерную выгоду. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении двум львовским бизнесменам и бывшему чиновнику Министерства обороны Украины

— говорится в сообщении.

По данным следствия, предприниматели, контролировавшие ряд компаний-поставщиков для нужд ВСУ, предоставляли экс-чиновнику Минобороны неправомерную выгоду за влияние на должностных лиц министерства. Речь шла о содействии в согласовании, заключении, авансировании и выполнении договоров с подконтрольными им предприятиями.

Следствие установило два эпизода предоставления неправомерной выгоды: переводы средств на банковские карты связанных лиц на сумму 150 тыс. грн и оплату проживания, питания и отдыха в санатории на сумму более 290 тыс. грн. Общая сумма неправомерной выгоды превысила 441 тыс. грн.

Материалы производства содержат переписку между подозреваемыми, в которой они обсуждали переводы средств, согласование документов, подписание договоров и авансирование контрактов.

По данным следствия, вознаграждение предоставлялось за содействие в принятии решений по меньшей мере по пяти договорам Минобороны с подконтрольными обществами на общую сумму более 1,84 млрд грн. По этим контрактам предусматривалась поставка бронежилетов, шлемов, зимней одежды и снаряжения для нужд обороны. В пользу предприятий было перечислено более 1 млрд грн авансов и оплат.

Львовским бизнесменам инкриминируется предоставление неправомерной выгоды за влияние на принятие решений должностными лицами, а бывшему чиновнику Минобороны — получение такой выгоды.

Дополнение

Кроме того, с января 2024 года бизнесмены находятся под стражей в рамках другого уголовного производства по завладению более 1 млрд грн при поставке некачественной продукции для нужд ВСУ. Один из них также обвиняется в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу ГБР.

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Ольга Розгон

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