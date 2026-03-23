Львов расторгает контракт с польской фирмой по строительству мусороперерабатывающего завода

Сегодня, 23 марта, Львовское коммунальное предприятие "Зеленый город" направило подрядчику Control Process S.A. уведомление о расторжении контракта на строительство комплекса механико-биологической переработки твердых бытовых отходов во Львове. Решение было принято после длительного невыполнения подрядчиком своих обязательств по контракту. Об этом сообщает Львовский городской совет, пишет УНН.

В связи с систематическим невыполнением компанией Control Process S.A. своих обязательств, а также в связи с невыполнением предписаний FIDIC-инженера и не реагированием на данные замечания мы приняли решение расторгнуть соглашение с данным подрядчиком - пояснил Александр Егоров, директор ЛКП «Зеленый город».

В коммунальном предприятии "Зеленый город" отмечают, что основания для такого шага являются вескими и документально подтвержденными.

В течение 2025 года подрядчик неоднократно получал официальные уведомления от инженера о нарушении условий контракта и требованиях их устранить.

Подрядчик в частности:

не завершил изготовление проектной документации и отказался передать ее заказчику - ЛКП «Зеленый город»;

не доставил часть оборудования, которое финансируется Фондом Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (E5P);

отказался выполнять отдельные работы, предусмотренные контрактом; отказался допустить на площадку другого подрядчика, который должен был выполнять работы по подключению внешнего электроснабжения объекта.

Отмечается, что несмотря на предоставленные дополнительные сроки для исправления ситуации, ни одно из этих нарушений компания Control Process S.A. не устранила.

Также подрядчик пытался помешать получению банковской гарантии, которую потребовало ЛКП "Зеленый город". Это стало дополнительным основанием для расторжения контракта.

По условиям договора, расторжение контракта вступит в силу через 14 дней с момента направления уведомления — то есть 6 апреля 2026 года.

В ЛКП "Зеленый город" отмечают, что предоставляли подрядчику достаточно времени для исправления ситуации. А теперь действуют в соответствии с предусмотренными процедурами. О дальнейших шагах по завершению строительства завода и его запуску будет сообщено дополнительно.

Компания Control Process имеет подобную проблематику со строительством объектов, за которые отвечает, и в Польше. С этой компанией расторгнут контракт из-за задержки и ошибок в проектировании в городе Стараховице (Польша). Также договор расторгли из-за неудовлетворительного прогресса работ в г. Лович, а также расторгнут контракт из-за системного невыполнения графиков в г. Яроцин. Так что это не уникальная ситуация во Львове, говорят городские чиновники.

