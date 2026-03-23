Львів розриває контракт з польською фірмою щодо спорудження сміттєпереробного заводу

Сьогодні, 23 березня, Львівське комунальне підприємство "Зелене місто" надіслало підряднику Control Process S.A. повідомлення про розірвання контракту на будівництво комплексу механіко-біологічної переробки твердих побутових відходів у Львові. Рішення ухвалили після тривалого невиконання підрядником своїх зобов’язань за контрактом. Про це повідомляє Львівська міська рада, пише УНН.

У зв'язку з систематичним невиконанням компанією Control Process S.A. своїх зобов’язань, а також у зв’язку з невиконанням приписів FIDIC-інженера і не реагуванням на дані зауваження ми прийняли рішення розірвати угоду з даним підрядником - пояснив Олександр Єгоров, директор ЛКП «Зелене місто».

У комунальному підприємстві "Зелене місто" наголошують, що підстави для такого кроку є вагомими та документально підтвердженими.

Впродовж 2025 року підрядник неодноразово отримував офіційні повідомлення від інженера про порушення умов контракту та вимоги їх усунути.

Підрядник зокрема:

не завершив виготовлення проєктної документації та відмовився передати її замовнику - ЛКП «Зелене місто»;

не доставив частину обладнання, яке фінансується Фондом Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P);

відмовився виконувати окремі роботи, передбачені контрактом; відмовився допустити на майданчик іншого підрядника, який мав виконувати роботи із підключення зовнішнього електропостачання об’єкта.

Зазначається, що попри надані додаткові терміни для виправлення ситуації, жодне з цих порушень компанія Control Process S.A. не усунула.

Також підрядник намагався перешкодити отриманню банківської гарантії, яку витребувало ЛКП "Зелене місто". Це стало додатковою підставою для розірвання контракту.

За умовами договору, розірвання контракту набуде чинності через 14 днів з моменту направлення повідомлення — тобто 6 квітня 2026 року.

У ЛКП "Зелене місто" наголошують, що надавали підряднику достатньо часу для виправлення ситуації. А тепер діють відповідно до передбачених процедур. Про подальші кроки щодо завершення будівництва заводу та його запуску буде повідомлено додатково.

Компанія Control Process має подібну проблематику з будівництвом об’єктів, за які відповідає, і в Польщі. З цією компанією розірвано контракт через затримку та помилки в проєктуванні в місті Стараховіце (Польща). Також договір розірвали через незадовільний прогрес робіт в м. Ловіч, а також розірвано контракт через системне невиконання графіків у м. Яроцін. Тож це не унікальна ситуація у Львові, кажуть міські урядники.

