Львовянин умер после травмирования на стройплощадке

"Как сообщили в городском управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, от диспетчерской службы скорой медицинской помощи поступила информация, что во Львове на строительной площадке новостройки на ул. Под Голоском (Шевченковский район), в результате падения металлической конструкции получил политравму и в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи 21-летний работник, житель города Львова", - сообщили в пресс-службе мэрии.

Инцидент произошел 7 марта.

"В результате полученных тяжелых травм мужчина скончался в реанимации", - указали в горсовете.

Напомним, в Одессе из-за разрушения стены травмировался человек.