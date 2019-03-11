Львовянин умер после травмирования на стройплощадке

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 110585 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 114857 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 117524 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 118067 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 147745 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116192 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140829 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145067 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130430 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130434 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Львовянин умер после травмирования на стройплощадке

Львовянин умер после травмирования на стройплощадке

Киев  •  УНН

 • 7503 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 11 марта. УНН. Во Львове от полученных в результате падения металлической конструкции на строительной площадке новостройки травм в реанимации погиб мужчина. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

"Как сообщили в городском управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, от диспетчерской службы скорой медицинской помощи поступила информация, что во Львове на строительной площадке новостройки на ул. Под Голоском (Шевченковский район), в результате падения металлической конструкции получил политравму и в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи 21-летний работник, житель города Львова", - сообщили в пресс-службе мэрии.

Инцидент произошел 7 марта.

"В результате полученных тяжелых травм мужчина скончался в реанимации", - указали в горсовете.

Напомним, в Одессе из-за разрушения стены травмировался человек.

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