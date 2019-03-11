В Одесі через руйнування стіни травмувалася людина
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. В Одесі людина травмувалася внаслідок руйнування частини стіни новобудови. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"У місті Одеса сталося руйнування частини стіни новобудови, у результаті чого травмована 1 особа (1935 р.н.)", - повідомили у відомстві у сьогоднішньому зведенні про ускладнення погодних умов.
Також рятувальники нагадали, що на фоні негоди внаслідок падіння частини дерева у Вінниці загинула дитина 2008 р.н.
У селі Іванівка Теребовлянського району Тернопільської області сталося падіння металевої водонапірної вежі, яка була на стадії будівництва.
Нагадаємо, негода в Україні залишила без світла майже 50 міст і сіл.