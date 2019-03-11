В Одессе из-за разрушения стены травмировался человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В Одессе человек травмировался в результате разрушения части стены новостройки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"В городе Одесса произошло разрушение части стены новостройки, в результате чего травмирован 1 человек (1935 г.р.)", - сообщили в ведомстве в сегодняшней сводке об осложнении погодных условий.
Также спасатели напомнили, что на фоне непогоды в результате падения части дерева в Виннице погиб ребенок 2008 г.р.
В селе Ивановка Теребовлянского района Тернопольской области произошло падение металлической водонапорной башни, которая была на стадии строительства.
Напомним, непогода в Украине оставила без света почти 50 городов и сел.