У Львові на будмайданчику елемент будови впав на робітника

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22 березня, 17:51 • 88599 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 129091 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 107377 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 107067 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 97883 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 102995 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

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П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

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У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

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КИЇВ. 7 березня. УНН. У Львові, на вул. Під Голоском, 178, на території будівельного майданчика на працівника впав елемент будови на 8 поверсі, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо". 

Травмованому 21 рік.

"Чоловік отримав важку політравму, стан важкий, госпіталізований в Лікарню швидкої медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Причини події з’ясовують.

Нагадаємо, у Дніпрі під час ремонту на чоловіка впала залізобетонна плита.

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