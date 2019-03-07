У Львові на будмайданчику елемент будови впав на робітника
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У Львові, на вул. Під Голоском, 178, на території будівельного майданчика на працівника впав елемент будови на 8 поверсі, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Травмованому 21 рік.
"Чоловік отримав важку політравму, стан важкий, госпіталізований в Лікарню швидкої медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.
Причини події з’ясовують.
Нагадаємо, у Дніпрі під час ремонту на чоловіка впала залізобетонна плита.