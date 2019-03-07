Во Львове на стройплощадке элемент строения упал на рабочего
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Во Львове, на ул. Под Голоском, 178, на территории строительной площадки на работника упал элемент строения на 8 этаже, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Травмированному 21 год.
"Мужчина получил тяжелую политравму, состояние тяжелое, госпитализирован в Больницу скорой медицинской помощи" - говорится в сообщении.
Причины происшествия выясняются.
Напомним, в Днепре во время ремонта на мужчину упала железобетонная плита.