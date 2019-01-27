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Під час ремонту на чоловіка впала залізобетонна плита

Під час ремонту на чоловіка впала залізобетонна плита

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. У місті Дніпро, під час виконання ремонту, в одній із квартир впала частина міжкімнатної бетонної перегородки на одного з двох чоловіків та притисла йому ногу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Дніпропетровській області, передає УНН.

"26 січня о 18:18 до Служби порятунку "101" звернувся чоловік та повідомив, що у квартирі по проспекту Петра Калнишевського Індустріального району міста Дніпро на його знайомого впала частина залізобетонної плити, заблокувавши при цьому вхідні двері до помешкання", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники з’ясували, що всередині помешкання перебувало двоє чоловіків.

"Під час виконання ними ремонтних робіт у квартирі, частина міжкімнатної бетонної перегородки впала на одного з двох чоловіків та притисла йому ногу. При цьому вхідні двері до помешкання виявились заблокованими", - додали у відомстві.

Рятувальники за допомогою шанцевого інструмента відчинили вхідні двері квартири та, потрапивши всередину помешкання, звільнили чоловіка з-під уламку стіни.

Чоловіка, 1987 року народження, госпіталізовано до травмологічного відділення Дніпровської міської клінічної лікарні №6.

До робіт залучено 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, протягом минулого року підрозділи ДСНС врятували життя близько 6 тисяч українців - в середньому, по 16 на день.

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