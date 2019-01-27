Під час ремонту на чоловіка впала залізобетонна плита

КИЇВ. 27 січня. УНН. У місті Дніпро, під час виконання ремонту, в одній із квартир впала частина міжкімнатної бетонної перегородки на одного з двох чоловіків та притисла йому ногу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Дніпропетровській області, передає УНН.