Львів'янин помер після травмування на будмайданчику
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 11 березня. УНН. У Львові від отриманих внаслідок падіння металевої конструкції На будівельному майданчику новобудови травм у реанімації загинув чоловік. Про це УНН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.
"Як повідомили у міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, від диспетчерської служби швидкої медичної допомоги надійшла інформація, що у Львові на будівельному майданчику новобудови на вул. Під Голоском (Шевченківський район), внаслідок падіння металевої конструкції отримав політравму та у важкому стані був госпіталізований у лікарню швидкої медичної допомоги 21-річний працівник, мешканець міста Львова", - повідомили у прес-службі мерії.
Інцидент стався 7 березня.
"Внаслідок отриманих важких травм чоловік помер в реанімації", - вказали у міськраді.
Нагадаємо, в Одесі через руйнування стіни травмувалася людина.