Львовянин, перебегая трассу Киев-Одесса, погиб под колесами автомобиля
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Мужчина погиб, пересекая шесть полос трассы Киев-Одесса. Об этом сообщил отдел полиции Киевской области, передает УНН.
“В воскресенье, 28 октября, вечером на автодороге Киев-Одесса (Киево-Святошинский район) погиб 40-летний житель Львовской области. Пешеходу удалось пересечь три полосы движения в направлении столицы, перелезть через отбойник”, — говорится в сообщении.
При попытке продолжить движение по трассе в Одесском направлении на него наехал сначала автомобиль Toyota Avensis, а затем Chevrolet Aveo. От полученных телесных повреждений потерпевший погиб на месте.
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Автомобили находятся на штрафплощадке. По данному факту возбуждено уголовное производство, продолжается досудебное расследование.
Известно, что максимальная скорость движения, разрешенная на участке дороги, где произошло ДТП, — 110 км/ч. Место аварии к категории мест концентрации ДТП не относится.
Отметим, что с наступлением осенне-зимнего периода количество ДТП из-за нарушения правил пользования пешеходными переходами возросла. Так, 24 октября в Киевской области под колесами иномарки погиб пенсионер. 17 октября в ночном ДТП под Броварами погиб пешеход и еще три человека травмировались.