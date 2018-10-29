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Львовянин, перебегая трассу Киев-Одесса, погиб под колесами автомобиля

Львовянин, перебегая трассу Киев-Одесса, погиб под колесами автомобиля

Киев  •  УНН

 • 8142 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Мужчина погиб, пересекая шесть полос трассы Киев-Одесса. Об этом сообщил отдел полиции Киевской области, передает УНН.

“В воскресенье, 28 октября, вечером на автодороге Киев-Одесса (Киево-Святошинский район) погиб 40-летний житель Львовской области. Пешеходу удалось пересечь три полосы движения в направлении столицы, перелезть через отбойник”, — говорится в сообщении.

При попытке продолжить движение по трассе в Одесском направлении на него наехал сначала автомобиль Toyota Avensis, а затем Chevrolet Aveo. От полученных телесных повреждений потерпевший погиб на месте.

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Автомобили находятся на штрафплощадке. По данному факту возбуждено уголовное производство, продолжается досудебное расследование.

Известно, что максимальная скорость движения, разрешенная на участке дороги, где произошло ДТП, — 110 км/ч. Место аварии к категории мест концентрации ДТП не относится.

Отметим, что с наступлением осенне-зимнего периода количество ДТП из-за нарушения правил пользования пешеходными переходами возросла. Так, 24 октября в Киевской области под колесами иномарки погиб пенсионер. 17 октября в ночном ДТП под Броварами погиб пешеход и еще три человека травмировались.

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