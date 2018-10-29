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Львівянин, перебігаючи трасу Київ-Одеса, загинув під колесами автівки

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Чоловік загинув, перетинаючи шість смуг траси Київ-Одеса. Про це повідомив відділ комунікацій поліції Київської області, передає УНН.

“У неділю, 28 жовтня, ввечері на автодорозі Київ-Одеса (Києво-Святошинський район) загинув 40-річний житель Львівщини. Пішоходові вдалося перетнути три полоси руху у напрямку столиці, перелізти через відбійник”, — йдеться у повідомленні.

При спробі продовжити рух по трасі в Одеському напрямку на нього наїхав спочатку автомобіль Toyota Avensis, а потім Chevrolet Aveo. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий загинув на місці.

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Автомобілі знаходяться на штрафмайданчику. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування.

Відомо, що максимальна швидкість руху, дозволена на ділянці дороги, де трапилась ДТП, — 110 км/год. Місце аварії до категорії місць концентрації ДТП не відноситься.

Зазначимо, що із настанням осінньо-зимового періоду кількість ДТП через порушення правил користування пішохідними переходами зросла. Так, 24 жовтня на Київщині під колесами іномарки загинув пенсіонер. 17 жовтня у нічній ДТП під Броварами загинув пішохід і ще троє осіб травмувались.

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