На Київщині під колесами іномарки загинув пенсіонер
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Київській області загинув через нехтування правилами переходу 63-річний пішохід. Про це повідомив відділ комунікації поліції Київської області, передає УНН.
“У вівторок, 23 жовтня, ввечері на одній з вулиці смт. Борова у Київській області 34-річна жінка на автомобілі Honda Accord насмерть збила місцевого пенсіонера”, — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що 63-річний чоловік переходив дорогу у невстановленому місці.
За результатами освідування водійка була твереза. Ділянка дороги, де трапилася ДТП, не освітлюється.
Внаслідок інциденту поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу. Призначені відповідні експертизи. Досудове розслідування триває.
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Нагадаємо, 17 жовтня у нічній ДТП під Броварами загинув пішохід і ще троє осіб травмувались. 2 жовтня у Києві водій позашляховика збив на смерть дідуся, який перебігав дорогу поза пішоходним переходом.