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В Киевской области под колесами иномарки погиб пенсионер

В Киевской области под колесами иномарки погиб пенсионер

Киев  •  УНН

 • 7907 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. В Киевской области погиб из-за пренебрежения правилами перехода 63-летний пешеход. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области, передает УНН.

"Во вторник, 23 октября, вечером на одной из улицы пгт. Боровая в Киевской области 34-летняя женщина на автомобиле Honda Accord насмерть сбила местного пенсионера ", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что 63-летний мужчина переходил дорогу в неустановленном месте.

По результатам освидетельствования водитель была трезвая. Участок дороги, где произошло ДТП, не освещается.

Вследствие инцидента полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса. Назначены соответствующие экспертизы. Досудебное расследование продолжается.

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Напомним, 17 октября в ночном ДТП под Броварами погиб пешеход и еще три человека травмировались. 2 октября в Киеве водитель внедорожника сбил насмерть дедушку, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода.

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