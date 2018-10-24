В Киевской области под колесами иномарки погиб пенсионер
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В Киевской области погиб из-за пренебрежения правилами перехода 63-летний пешеход. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области, передает УНН.
"Во вторник, 23 октября, вечером на одной из улицы пгт. Боровая в Киевской области 34-летняя женщина на автомобиле Honda Accord насмерть сбила местного пенсионера ", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что 63-летний мужчина переходил дорогу в неустановленном месте.
По результатам освидетельствования водитель была трезвая. Участок дороги, где произошло ДТП, не освещается.
Вследствие инцидента полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса. Назначены соответствующие экспертизы. Досудебное расследование продолжается.
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Напомним, 17 октября в ночном ДТП под Броварами погиб пешеход и еще три человека травмировались. 2 октября в Киеве водитель внедорожника сбил насмерть дедушку, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода.