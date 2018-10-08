Нічна ДТП у столиці: пішохід-порушник загинув під колесами джипа

“Чоловік перебігав дорогу над підземним пішохідним переходом і потрапив під колеса Toyota Land Cruiser. Від отриманих ран потерпілий помер на місці автопригоди. На цей час правоохоронці вже становили особу загиблого і спілкуються із родичами”, — йдеться у повідомленні.

Сигнал про те, що автомобіль збив пішохода на вулиці Вадима Гетьмана, надійшов до чергової частини столичної поліції близько 23:00. На місці події працювали патрульні поліцейські та спеціалізована слідча група Головного управління Національної поліції у м. Києві.

Правоохоронці опитали водія, а також свідків та очевидців. На цей час відомо, що пішохід перебігав вулицю над підземним пішохідним переходом — і потрапив під колеса Toyota Land Cruiser. Лікарі “швидкої” констатували, що потерпілий помер від несумісних з життям травм.

Кримінальне провадження розпочали за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Після проведення слідчих дій та судових експертиз буде встановлено механізм автопригоди та ступінь вини водія.

Нагадаємо, 2 жовтня у Києві водій позашляховика збив на смерть дідуся, який перебігав дорогу.