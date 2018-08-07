З початку року в Україні вже 81 тисяча ДТП: основні причини

“Питання безпеки дорожнього руху принципово важливе. Ми бачимо, що відбувається в нас останнім часом на дорогах. Ми повинні не лише виконувати свою пряму роботу по профілактиці безпеки, але і працювати на випередження - чути зворотну реакцію керівників на місцях, на 100% володіти оперативною обстановкою і бути спроможними впливати на стан справ”, наголосив Сергій Яровий.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький наголосив, що в Україні протягом семи місяців 2018 року зареєстровано 81 006 ДТП, що на 10% менше ніж у 2017 році. З них 12 090 ДТП з постраждалими (на 16% менше), в яких загинуло 1545 осіб та 15 647 осіб травмовано, що на 8,5% та 16,5% менше за показник попереднього року.

Основними причинами ДТП з постраждалими є:



перевищення безпечної швидкості — 34% ,

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порушення правил маневрування — 20% ,

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порушення правил проїзду перехресть — 8% ,

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порушення правил дорожнього руху пішоходами — 8%,



недодержання дистанції- 7% ,

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порушення правил проїзду пішохідних переходів — 7%



керування транспортним засобом у нетверезому стані — 4%.



У Національній поліції нагадали, що до патрулювання автошляхів залучено 54 екіпажі УПП та 114 ГРПП. Загалом на сьогодні для забезпечення безпеки дорожнього руху на автошляхах України заступає 540 екіпажів патрульної поліції.