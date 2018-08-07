З початку року в Україні вже 81 тисяча ДТП: основні причини
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. З початку 2018 року в Україні сталось 81 006 ДТП. З метою дотримання безпеки дорожнього руху правоохоронці вивчили основні причини скоєння аварій та оприлюднили їх статистику за перші 7 місяців. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає УНН.
“Питання безпеки дорожнього руху принципово важливе. Ми бачимо, що відбувається в нас останнім часом на дорогах. Ми повинні не лише виконувати свою пряму роботу по профілактиці безпеки, але і працювати на випередження - чути зворотну реакцію керівників на місцях, на 100% володіти оперативною обстановкою і бути спроможними впливати на стан справ”, наголосив Сергій Яровий.
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький наголосив, що в Україні протягом семи місяців 2018 року зареєстровано 81 006 ДТП, що на 10% менше ніж у 2017 році. З них 12 090 ДТП з постраждалими (на 16% менше), в яких загинуло 1545 осіб та 15 647 осіб травмовано, що на 8,5% та 16,5% менше за показник попереднього року.
Основними причинами ДТП з постраждалими є:
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- перевищення безпечної швидкості — 34%,
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- порушення правил маневрування — 20%,
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- порушення правил проїзду перехресть — 8%,
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- порушення правил дорожнього руху пішоходами — 8%,
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- недодержання дистанції- 7%,
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- порушення правил проїзду пішохідних переходів — 7%
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- керування транспортним засобом у нетверезому стані — 4%.
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У Національній поліції нагадали, що до патрулювання автошляхів залучено 54 екіпажі УПП та 114 ГРПП. Загалом на сьогодні для забезпечення безпеки дорожнього руху на автошляхах України заступає 540 екіпажів патрульної поліції.