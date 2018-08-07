С начала года в Украине уже 81 тысяча ДТП: основные причины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. С начала 2018 года в Украине произошло 81 006 ДТП. Для обеспечения безопасности дорожного движения правоохранители изучили основные причины совершения аварий и обнародовали их статистику за первые 7 месяцев. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает УНН.
“Вопрос безопасности дорожного движения принципиально важно. Мы видим, что происходит у нас в последнее время на дорогах. Мы должны не только выполнять свою прямую работу по профилактике безопасности, но и работать на опережение - слышать обратную реакцию руководителей на местах, на 100% владеть оперативной обстановкой и быть способными влиять на положение дел”, отметил Сергей Яровой.
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий отметил, что в Украине в течение семи месяцев 2018 зарегистрировано 81 006 ДТП, что на 10% меньше чем в 2017 году. Из них 12 090 ДТП с пострадавшими (на 16% меньше), в которых погибло 1545 человек и 15647 человек травмированы, что на 8,5% и 16,5% меньше показателя предыдущего года.
Основными причинами ДТП с пострадавшими являются:
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- превышение безопасной скорости — 34%,
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- нарушение правил маневрирования — 20%,
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- нарушение правил проезда перекрестков — 8%,
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- нарушение правил дорожного движения пешеходами — 8%,
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- несоблюдение дистанции- 7%,
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- нарушение правил проезда пешеходных переходов — 7%
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- управление транспортным средством в нетрезвом состоянии — 4%.
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В Национальной полиции напомнили, что к патрулированию дорог привлечены 54 экипажа УПП и 114 ГРПП. Всего на сегодня для обеспечения безопасности дорожного движения на автодорогах Украины заступает 540 экипажей патрульной полиции.