С начала года в Украине уже 81 тысяча ДТП: основные причины

“Вопрос безопасности дорожного движения принципиально важно. Мы видим, что происходит у нас в последнее время на дорогах. Мы должны не только выполнять свою прямую работу по профилактике безопасности, но и работать на опережение - слышать обратную реакцию руководителей на местах, на 100% владеть оперативной обстановкой и быть способными влиять на положение дел”, отметил Сергей Яровой.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий отметил, что в Украине в течение семи месяцев 2018 зарегистрировано 81 006 ДТП, что на 10% меньше чем в 2017 году. Из них 12 090 ДТП с пострадавшими (на 16% меньше), в которых погибло 1545 человек и 15647 человек травмированы, что на 8,5% и 16,5% меньше показателя предыдущего года.

Основными причинами ДТП с пострадавшими являются:



превышение безопасной скорости — 34%,



нарушение правил маневрирования — 20%,



нарушение правил проезда перекрестков — 8%,



нарушение правил дорожного движения пешеходами — 8%,



несоблюдение дистанции- 7%,



нарушение правил проезда пешеходных переходов — 7%



управление транспортным средством в нетрезвом состоянии — 4%.



В Национальной полиции напомнили, что к патрулированию дорог привлечены 54 экипажа УПП и 114 ГРПП. Всего на сегодня для обеспечения безопасности дорожного движения на автодорогах Украины заступает 540 экипажей патрульной полиции.