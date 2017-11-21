Львовянин пытался вывезти в Польшу старинные издания Пушкина и Диккенса
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. На пункте пропуска “Шегини” пограничники обнаружили в автомобиле жителя Львовской области старинные книги и денежные банкноты времен Российской Империи. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы, передает УНН.
Среди вещей мужчины пограничники обнаружили старинные издания А.Пушкина, Ч.Дикенса, Г.Флобера.
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“Житель Львовской области 39 лет в багажном отделении скрыл четыре книги Александра Пушкина „Сочинения“, „Избранные сочинения“ Гюстава Флобера, „Уриель Акоста“ Алексея Куцкова и „Тяжелые времена“ Чарльза Диккенса, напечатанных в период с 1931 по 1947 годы, и подшивку газет „Политехника“ 1959 года выпуска. Кроме того, правоохранители обнаружили 28 денежных банкнот времен Российской империи, датированных 1898-1947 годами”, — говорится в сообщении.
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Напомним, 19 ноября пограничники задержали украинцев, которые пытались провезти через линию разграничения в Донбассе египетские фунты.