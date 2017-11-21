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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 15297 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 32008 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 43060 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 48967 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 44868 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 91357 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 99204 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 126197 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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Львовянин пытался вывезти в Польшу старинные издания Пушкина и Диккенса

Львовянин пытался вывезти в Польшу старинные издания Пушкина и Диккенса

Киев  •  УНН

 • 10924 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. На пункте пропуска “Шегини” пограничники обнаружили в автомобиле жителя Львовской области старинные книги и денежные банкноты времен Российской Империи. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы, передает УНН.

Среди вещей мужчины пограничники обнаружили старинные издания А.Пушкина, Ч.Дикенса, Г.Флобера.

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“Житель Львовской области 39 лет в багажном отделении скрыл четыре книги Александра Пушкина „Сочинения“, „Избранные сочинения“ Гюстава Флобера, „Уриель Акоста“ Алексея Куцкова и „Тяжелые времена“ Чарльза Диккенса, напечатанных в период с 1931 по 1947 годы, и подшивку газет „Политехника“ 1959 года выпуска. Кроме того, правоохранители обнаружили 28 денежных банкнот времен Российской империи, датированных 1898-1947 годами”, — говорится в сообщении.

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Напомним, 19 ноября пограничники задержали украинцев, которые пытались провезти через линию разграничения в Донбассе египетские фунты.

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