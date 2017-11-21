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Львів'янин намагався вивезти до Польщі старовинні видання Пушкіна та Дікенса

Львів'янин намагався вивезти до Польщі старовинні видання Пушкіна та Дікенса

Київ • УНН

 • 10937 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. На пункті пропуску “Шегині” прикордонники виявили в автомобілі мешканця Львівщини старовинні книги та грошові банкноти часів Російської Імперії. Про це повідомили у прес-службі Держприкордонслужби, передае УНН.

Серед речей чоловіка прикордонники виявили старовинні видання О.Пушкіна, Ч.Дікенса, Г.Флобера.

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“Житель Львівщини 39 років у багажному відділенні приховав чотири книги Олександра Пушкіна „Сочинения“, „Избранные сочинения“ Гюстава Флобера, „Уриель Акоста“ Олексія Куцкова та „Тяжелые времена“ Чарлза Діккенса, надрукованих у період з 1931 по 1947 роки, і підшивку газет „Политехника“ 1959 року випуску. Крім того, правоохоронці виявили 28 грошових банкнот часів Російської імперії, датованих 1898-1947 роками”, — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 19 листопада прикордонники затримали українців, які намагалися провезти через лінію розмежування на Донбасі єгипетські фунти.

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