Львовский аэропорт предупредил об отмене четырех рейсов украинской авиакомпании
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 13 июля. УНН. Украинская чартерная авиакомпания Bravo Airways отменила четыре авиарейса во Львове. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта "Львов", передает УНН.
Так, рейсы на линии Анталия-Львов-Анталия, которые должны были выполняться сегодня, 13 июля, в 15:35/16:35, и завтрашние рейсы на линии Монастир-Львов-Монастир, которые должны были выполняться в 12:30/13:40, были отменены авиакомпанией.
Отмечается, что пассажиры проинформированы о действиях авиакомпании.
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Напомним, произошла задержка рейса авиакомпании SkyUp с Шарм-эль-Шейха во Львов и рейса из Львова в Шарм-эль-Шейх.