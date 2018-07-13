Львовский аэропорт предупредил об отмене четырех рейсов украинской авиакомпании

Так, рейсы на линии Анталия-Львов-Анталия, которые должны были выполняться сегодня, 13 июля, в 15:35/16:35, и завтрашние рейсы на линии Монастир-Львов-Монастир, которые должны были выполняться в 12:30/13:40, были отменены авиакомпанией.

Отмечается, что пассажиры проинформированы о действиях авиакомпании.

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Напомним, произошла задержка рейса авиакомпании SkyUp с Шарм-эль-Шейха во Львов и рейса из Львова в Шарм-эль-Шейх.