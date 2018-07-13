Львівський аеропорт попередив про скасування чотирьох рейсів української авіакомпанії

Так, рейси на лінії Анталія-Львів-Анталія, які повинні були виконуватись сьогодні, 13 липня, о 15:35/16:35, та завтрашні рейси на лінії Монастір-Львів-Монастір, які повинні були виконуватись о 12:30/13:40, були відмінені авіакомпанією.

Зазначається, що пасажири проінформовані щодо дій авіакомпанії.

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Нагадаємо, сталася затримка рейсу авіакомпанії SkyUp із Шарм-ель-Шейху до Львова і рейсу зі Львова до Шарм-ель-Шейху.