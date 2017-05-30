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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Львовский облсовет рассмотрит не принятые из-за драки вопросы 1 июня

Киев • УНН

 • 9548 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. После вынужденного перерыва, случившегося из-за драки в сессионном зале Львовского областного совета, депутаты продолжат заседание и рассмотрят вопросы, которые не удалось принять в четверг, 1 июня. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил председатель Львовского областного совета Александр Ганущин, передает УНН.

Львовский облсовет рассмотрит не принятые из-за драки вопросы 1 июня

"По словам председателя облсовета, сессия продолжится в четверг, 1 июня, где будет рассмотрен вопрос о программе социально-экономического развития и других важных вопросов, которые не удалось сегодня принять", - в частности информирует пресс-служба.

Также А.ГАНУЩИНА осудил "хулиганские действия, которые не имеют ничего общего с акциями, направленными на выражение собственной позиции" и добавил: "Я надеюсь, что правоохранительные органы дадут оценку сегодняшним действиям в стенах областного совета, а самое главное сделают все возможное, чтобы подобные меры больше не повторялись. Потому что это и безопасность депутатов, и всех тех, кто работает во время сессионных заседаний ".

Он также сообщил, что на следующем заседании Львовский областной совет примет проект решения решения по поводу социально-политической ситуации в Украине.

"По моему поручению после того, как было озвучено требования митингующих с трибуны областного совета, первый заместитель и инициаторы обращения отрабатывали проект решения по поводу социально-политической ситуации в Украине. На проекте решения стоит моя подпись и большинства председателей фракций. На следующем заседании областного совета мы сможем проголосовать за этот текст обращения ", - отметил А.ГАНУЩИНА.

Кроме того, активисты начали распространять видео захвата облсовета Львова.

Как сообщал УНН, сегодня, 30 мая, активисты сорвали сессию облсовета во Львове.

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