Львовский облсовет рассмотрит не принятые из-за драки вопросы 1 июня

"По словам председателя облсовета, сессия продолжится в четверг, 1 июня, где будет рассмотрен вопрос о программе социально-экономического развития и других важных вопросов, которые не удалось сегодня принять", - в частности информирует пресс-служба.

Также А.ГАНУЩИНА осудил "хулиганские действия, которые не имеют ничего общего с акциями, направленными на выражение собственной позиции" и добавил: "Я надеюсь, что правоохранительные органы дадут оценку сегодняшним действиям в стенах областного совета, а самое главное сделают все возможное, чтобы подобные меры больше не повторялись. Потому что это и безопасность депутатов, и всех тех, кто работает во время сессионных заседаний ".

Он также сообщил, что на следующем заседании Львовский областной совет примет проект решения решения по поводу социально-политической ситуации в Украине.

"По моему поручению после того, как было озвучено требования митингующих с трибуны областного совета, первый заместитель и инициаторы обращения отрабатывали проект решения по поводу социально-политической ситуации в Украине. На проекте решения стоит моя подпись и большинства председателей фракций. На следующем заседании областного совета мы сможем проголосовать за этот текст обращения ", - отметил А.ГАНУЩИНА.

Кроме того, активисты начали распространять видео захвата облсовета Львова.

Как сообщал УНН, сегодня, 30 мая, активисты сорвали сессию облсовета во Львове.