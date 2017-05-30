Львівська облрада розгляне не ухвалені через бійку питання 1 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Після вимушеної перерви, яка сталася через бійку у сесійній залі Львівської обласної ради, депутати продовжать засідання і розглянуть питання, які не вдалося ухвалити у четвер, 1 червня. Про це на сьогоднішньому брифінгу заявив голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, передає УНН.
“За словами голови облради, сесія продовжиться в четвер, 1 червня, де буде розглянуте питання про Програму соціально-економічного розвитку та інших важливих питань, які не вдалося сьогодні ухвалити,” — зокрема інформує прес-служба.
Також О.Ганущин засудив “хуліганські дії, які не мають нічого спільного з акціями, спрямованими на висловлення власної позиції” і додав: “Я сподіваюся, що правоохоронні органи дадуть оцінку сьогоднішнім діям в стінах обласної ради, а найголовніше зроблять все можливе, щоб подібні заходи більше не повторювалися. Бо це і безпека депутатів, і усіх тих, хто працює під час сесійних засідань”.
Він також повідомив, що на наступному засіданні Львівська обласна рада ухвалить проект рішення рішення з приводу соціально-політичної ситуації в Україні.
“За моїм дорученням після того, як було озвучено вимоги мітингувальників з трибуни обласної ради, перший заступник та ініціатори звернення відпрацьовували проект рішення з приводу соціально-політичної ситуації в Україні. На проекті рішення стоїть мій підпис та більшості голів фракцій. На наступному засіданні обласної ради ми зможемо проголосувати за цей текст звернення,” — зазначив О.Ганущин.
Крім того, активісти почали розповсюджувати відео захоплення облради Львова.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 30 травня, активісти зірвали сесію облради у Львові.