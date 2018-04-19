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Луценко заявил, что имеет пять представлений на снятие неприкосновенности с нардепов

Киев • УНН

 • 11700 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у него на столе есть пять представлений о снятии депутатской неприкосновенности с народных депутатов. Об этом сказал на брифинге в прокуратуре Днепропетровской области Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

Луценко заявил, что имеет пять представлений на снятие неприкосновенности с нардепов

"У меня на столе пять материалов, в том числе, из Специализированной антикоррупционной прокуратуры, о снятии депутатской неприкосновенности с ряда депутатов. Информация о готовности таких документов соответствует действительности на 90%. После сегодняшнего совещания осталось еще 10%", - сказал он.

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По мнению Луценко, документы о снятии депутатской неприкосновенности достаточны, но "юридическое управление ГПУ должно дать свое заключение". Не исключено внесение, отметил он, технических поправок в сам текст представлений.

Ранее Генеральный прокурор Юрий Луценко не исключил, что придет в Верховную Раду с представлениями на снятие неприкосновенности с определенных народных депутатов, которые могут быть причастны к попытке захвата государственной власти в Украине.

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