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Луценко не виключив внесення подань про зняття недоторканності із депутатів за спробу захоплення влади

Луценко не виключив внесення подань про зняття недоторканності із депутатів за спробу захоплення влади

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко не виключив, що прийде до Верховної Ради з поданнями на зняття недоторканності з певних народних депутатів, які можуть бути причетними до спроби захоплення державної влади в Україні. Про це сьогодні він заявив з трибуни Верховної Ради, передає УНН.

“Хочу висловити велику подяку працівникам СБУ та ГПУ, які дали змогу не допустити цього першого етапу запланованого ФСБ плану „русская зима в Киеве“. Я зразу вам кажу, що це лише перший етап з того, про що ми знаємо. І я не сумніваюся, що прийду у ВР з інформацією, а можливо з поданнями до наступних українських діячів, які за гроші Москви намагаються знищити постмайданівську владу і привести до реваншу Януковича та його оточення, контрольованого ФСБ”, — наголосив Луценко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прорив Саакашвілі через кордон, ймовірно, обійшовся у 300 тис. дол.

Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченка влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.

Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.

Українські Національні Новини

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