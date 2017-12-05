Луценко не виключив внесення подань про зняття недоторканності із депутатів за спробу захоплення влади
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко не виключив, що прийде до Верховної Ради з поданнями на зняття недоторканності з певних народних депутатів, які можуть бути причетними до спроби захоплення державної влади в Україні. Про це сьогодні він заявив з трибуни Верховної Ради, передає УНН.
“Хочу висловити велику подяку працівникам СБУ та ГПУ, які дали змогу не допустити цього першого етапу запланованого ФСБ плану „русская зима в Киеве“. Я зразу вам кажу, що це лише перший етап з того, про що ми знаємо. І я не сумніваюся, що прийду у ВР з інформацією, а можливо з поданнями до наступних українських діячів, які за гроші Москви намагаються знищити постмайданівську владу і привести до реваншу Януковича та його оточення, контрольованого ФСБ”, — наголосив Луценко.
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Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченка влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.