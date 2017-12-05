Прорив Саакашвілі через кордон, ймовірно, обійшовся у 300 тис. дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Прорив через кордон на чолі з екс-головою Одеської ОДА Міхеілом Саакашвілі, ймовірно, коштував 300 тисяч доларів. Про це йдеться в оприлюдненому Генеральним прокурором Юрієм Луценком у Верховній Раді оперативному аудіозаписі телефонної розмови, передає УНН.
"…доларів триста тисяч. Ось ця операція нам обійшлася триста тисяч доларів. П’ять тисяч чоловік ми привезли, кордон переїжджали. Слухай, тільки ця сама ПТС-ка вісім тисяч доларів доба, яка через прямий ефір виходить через супутник…", - йдеться в оприлюдненому Генеральним прокурором відео, голосом, схожим на голос соратника Саакашвілі Северіона Дангадзе.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.