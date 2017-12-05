Прорыв Саакашвили через границу, вероятно, обошелся в 300 тыс. долл.

"... долларов триста тысяч. Вот эта операция нам обошлась триста тысяч долларов. Пять тысяч человек мы привезли, границу переезжали. Слушай, только эта самая ПТС-ка восемь тысяч долларов сутки, которая через прямой эфир выходит через спутник...", - говорится в обнародованном Генеральным прокурором видео, голосом, похожим на голос соратника Саакашвили Севериона Дангадзе.

Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.