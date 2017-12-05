Луценко не исключил внесения представлений о снятии неприкосновенности с депутатов за попытку захвата власти

"Хочу выразить большую благодарность работникам СБУ и ГПУ, которые позволили не допустить этого первого этапа запланированного ФСБ плана "русская зима в Киеве". Я сразу говорю, что это лишь первый этап из того, что мы знаем. И я не сомневаюсь, что приду в ВР с информацией, а возможно с представлениями относительно следующих украинских деятелей, которые за деньги Москвы пытаются уничтожить постмайдановскую власть и привести к реваншу Януковича и его окружение, контролируемое ФСБ ", - подчеркнул Луценко.

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Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.