Луценко не исключил внесения представлений о снятии неприкосновенности с депутатов за попытку захвата власти
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко не исключил, что придет в Верховную Раду с представлениями на снятие неприкосновенности с определенных народных депутатов, которые могут быть причастны к попытке захвата государственной власти в Украине. Об этом сегодня он заявил с трибуны Верховной Рады, передает УНН.
"Хочу выразить большую благодарность работникам СБУ и ГПУ, которые позволили не допустить этого первого этапа запланированного ФСБ плана "русская зима в Киеве". Я сразу говорю, что это лишь первый этап из того, что мы знаем. И я не сомневаюсь, что приду в ВР с информацией, а возможно с представлениями относительно следующих украинских деятелей, которые за деньги Москвы пытаются уничтожить постмайдановскую власть и привести к реваншу Януковича и его окружение, контролируемое ФСБ ", - подчеркнул Луценко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прорыв Саакашвили через границу, вероятно, обошелся в 300 тыс. долл.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.