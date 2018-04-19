Луценко заявив, що має п’ять подань на зняття недоторканості з нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що у нього на столі є п’ять подань про зняття депутатської недоторканності з народних депутатів. Про це сьогодні сказав на брифінгу у прокуратурі Дніпропетровщини Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
“У мене на столі п’ять матеріалів, в тому числі, із Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, щодо зняття депутатської недоторканності з низки депутатів. Інформація про готовність таких документів відповідає дійсності на 90%. Після сьогоднішньої наради залишилося ще 10%”, — сказав він.
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На думку Луценка, документи щодо зняття депутатської недоторканності достатні, але “юридичне управління ГПУ має дати свій висновок”. Не виключене внесення, зазначив він, технічних поправок до самого тексту подань.
Раніше Генеральний прокурор Юрій Луценко не виключив, що прийде до Верховної Ради з поданнями на зняття недоторканності з певних народних депутатів, які можуть бути причетними до спроби захоплення державної влади в Україні.