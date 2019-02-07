Луценко извинился за неосторожные слова о милиции и Небесной сотне
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Заявление генерального прокурора о том, что вместе с погибшей Небесной сотней были и около двадцати милиционеров, озвученная вчера во время заседания парламентского комитета, была оговоркой. Об этом председатель Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Юрий Луценко рассказал журналистам после участия в заседании Верховной Рады, передает корреспондент УНН.
"Сейчас в этих словах ищут очередную измену ... Хочу сказать, что, наверное, я одно слово неправильно сказал. Речь идет о том, что, кроме погибших с Небесной сотни, я прямо скажу - наших майдановцев, погибли также около 20 милиционеров", - пояснил генпрокурор.
При этом он признал, что его слова действительно могли оскорбить чувства многих людей.
"К сожалению, я ошибся в одном слове. Я хотел сказать, что вместе с Небесной сотней есть и милиционеры, но использовал другое слово, и оно, наверное, кого-то оскорбило. Если это действительно задело души, сердца всех, кто это слышал, я прошу прощения", - подчеркнул Луценко.
Напомним, украинские правоохранители ведут дела по 160 чиновников режима осужденного в Украине четвертого президента Виктора Януковича. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.
Профильный комитет вчера на заседании принял решение рекомендовать Верховной Раде принять за основу закон о заочном суждении.