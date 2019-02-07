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Луценко вибачився за необережні слова про міліцію і Небесну сотню

Луценко вибачився за необережні слова про міліцію і Небесну сотню

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Заява генерального прокурора про те, що разом із загиблою Небесною сотнею були і близько двадцяти міліціонерів, озвучена вчора під час засідання парламентського комітету, була обмовкою. Про це голова Генеральної прокуратури України (ГПУ) Юрій Луценко розповів журналістам після участі у засіданні Верховної Ради, передає кореспондент УНН.

"Зараз в цих словах шукають чергову зраду… Хочу сказати, що, напевно, я одне слово неправильно сказав. Ідеться про те, що, крім загиблих з Небесної сотні, я прямо скажу – наших майданівців, загинули також близько 20 міліціонерів", - пояснив генпрокурор.

При цьому він визнав, що його слова, дійсно, могли образити почуття багатьох людей.

"На жаль, я помилився в одному слові. Я хотів сказати, що разом з Небесною сотнею є і міліціонери, але використав інше слово, і воно, напевно, когось образило. Якщо це дійсно зачепило душі, серця усіх, хто це чув, я прошу вибачення", - підкреслив Луценко.

Нагадаємо, українські правоохоронці ведуть справи щодо 160 чиновників режиму засудженого в Україні четвертого президента Віктора Януковича. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко під час засідання комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Профільний комітет вчора на засіданні прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу закон щодо заочного судження.

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