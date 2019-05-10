Луценко раскритиковал темпы расследования в ГБР

"На начало мая территориальными подразделениями ГБР расследовалось уже 6,5 тыс. производств, из них треть - преступления военной сферы. В основном по дезертирству - такие преступления не являются сложными, поэтому по статье "дезертирство" - 80% всех направленных дел ГБР в суды. Якобы для статистики - все хорошо: в суд ушло 1064 дела, из них 982 - дезертирство. Однако на 6500 производств всего 100 дел невоенных отправлено в суд. Это очень тревожный звоночек", - отметил Луценко.

По его словам, такие темпы расследования дел невоенного характера приведут к тому, что уже через несколько лет в ГБР накопится целый вал не расследовано дел.

При этом он добавил, что темпы расследования дел в ГБР на центральном уровне значительно выше, в том числе и по сравнению с показателями ГПУ.

Также глава ГПУ подчеркнул, что неудовлетворительное показатель среднего размера полученной чиновниками неправомерной выгоды, дела в отношении которых направлены в суд, составляет 10 тыс. грн, не соответствует реалиям и не может свидетельствовать о борьбе со взяточничеством в стране.

Напомним, по состоянию на конец марта Государственное бюро расследований направило в суд 624 обвинительных актов.