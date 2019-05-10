Луценко розкритикував темпи розслідування у ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Темпи розслідування основного масиву цивільних справ у Державному бюро розслідувань дуже низькі, оскільки 80% направлених до суду справ стосуються нескладних злочинів, зокрема дезертирства. Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко під час наради прокурорів Дніпропетровської області, передає кореспондент УНН.
"На початок травня територіальними підрозділами ДБР розслідувалось уже 6,5 тис. проваджень, з них третина – злочини військової сфери. В основному щодо дезертирства – такі злочини не є складними, тому по статті "дезертирство" – 80% усіх направлених справ ДБР у суди. Нібито для статистики – все добре: до суду пішло 1064 справи, з них 982 – дезертирство. Однак на 6,5 тисяч проваджень усього 100 справ невійськових відправлено до суду. Це дуже тривожний дзвіночок", - зазначив Луценко.
За його словами, такі темпи розслідування справ невійськового характеру призведуть до того, що вже за кілька років у ДБР накопичиться цілий вал не розслідуваних справ.
При цьому він додав, що темпи розслідування справ у ДБР на центральному рівні значно вищі, зокрема і в порівнянні з показниками ГПУ.
Також очільник ГПУ наголосив, що незадовільним є показник середнього розміру отриманої чиновниками неправомірної вигоди, справи щодо яких направлені до суду, становить 10 тис. грн, що не відповідає реаліям сьогодення і не може свідчити про належну боротьбу із хабарництвом у країні.
Нагадаємо, станом на кінець березня Державне бюро розслідувань скерувало до суду 624 обвинувальних актів.