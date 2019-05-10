Луценко розкритикував темпи розслідування у ДБР

"На початок травня територіальними підрозділами ДБР розслідувалось уже 6,5 тис. проваджень, з них третина – злочини військової сфери. В основному щодо дезертирства – такі злочини не є складними, тому по статті "дезертирство" – 80% усіх направлених справ ДБР у суди. Нібито для статистики – все добре: до суду пішло 1064 справи, з них 982 – дезертирство. Однак на 6,5 тисяч проваджень усього 100 справ невійськових відправлено до суду. Це дуже тривожний дзвіночок", - зазначив Луценко.

За його словами, такі темпи розслідування справ невійськового характеру призведуть до того, що вже за кілька років у ДБР накопичиться цілий вал не розслідуваних справ.

При цьому він додав, що темпи розслідування справ у ДБР на центральному рівні значно вищі, зокрема і в порівнянні з показниками ГПУ.

Також очільник ГПУ наголосив, що незадовільним є показник середнього розміру отриманої чиновниками неправомірної вигоди, справи щодо яких направлені до суду, становить 10 тис. грн, що не відповідає реаліям сьогодення і не може свідчити про належну боротьбу із хабарництвом у країні.

Нагадаємо, станом на кінець березня Державне бюро розслідувань скерувало до суду 624 обвинувальних актів.