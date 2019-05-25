Луценко назвал наибольшие источники коррупции в Украине

"Проблема номер один - государственный сектор. Мы имеем больше всего в мире государственных предприятий. 3 тыс. 600 предприятий государственного сектора, которые по статистике, официально, половина из них - неприбыльные, а треть - убыточны. Это означает, что две трети этих предприятий работают не на государство. Для государства они убыточны или неприбыльны. А для тех партийных деятелей, которые назначают туда менеджмент - они всегда выкачивают деньги, которые потом через гречку дают партийным деятелям голоса. Это и есть коррумпированная система номер один", - сказал Луценко, добавив, что для решения проблемы коррупции в государственных предприятиях нужно провести большую приватизацию.

Проблема номер два - таможня, продолжил Генпрокурор.

"По оценке специалистов, все еще 30% доходов от таможни находится в тени. Проще говоря - разворовывается. Поэтому - электронные сканеры, электронные системы учета, связь с нашими партнерами по операциям экспорта-импорта во всем мире и другие меры, о которых хорошо известно специалистам - вопрос политической воли от новой власти", - объяснил Луценко.

Еще один источник коррупции в Украине - рейдерство, отметил Луценко. Оно является наиболее болезненным для иностранных инвесторов, добавил он.

"Рейдерство, к сожалению, расцвело из-за того, что в свое время был принят закон, который позволил коммунальным предприятиям заниматься вопросом регистрации", - сказал Генпрокурор, добавив, что вопрос регистрации и стабильности права собственности является одним из важнейших при борьбе с источниками коррупции.

Напомним, Луценко сообщил, что в течение трех лет в Украине вынесли 2 тыс. 876 приговоров коррупционерам.