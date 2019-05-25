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Генпрокурор заявив про 2,8 тис. вироків корупціонерам

Генпрокурор заявив про 2,8 тис. вироків корупціонерам

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. Протягом трьох років в Україні винесли 2 тис. 876 вироків корупціонерам. Про це заявив Генеральний прокурор Юрій Луценко у відеоблозі, передає УНН.

"За ці три роки ми маємо 2 тис. 876 вироків корупціонерам, яких закон дозволяє арештовувати і засуджувати Генеральній прокуратурі. Також, ми маємо 125 млрд грн, які ми повернули від корупціонерів до бюджету", - сказав він.

Луценко додав, що за три роки Генпрокуратурою було "перекрито" низку джерел розповсюдження корупції.

"Перше – після Майдану була закрита колосальна дірка, через яку виливалися мільярди з державного бюджету – державні закупівлі. Тепер вони стали автоматизованими, комп’ютерними і називаються ProZorro", - вказав Генпрокурор.

Ще одна величезна дірка, з його слів, – "Нафтогаз України". "За ці роки було зроблено дуже багато, щоб припинити розкрадання через так звані спільні підприємства, через прокладки між Росією і Україною, через двійну ціну на газ і так далі. Це також мільярди доларів, які тепер зберігає Україна", - зауважив Луценко.

"Ще одна дуже важлива річ – розкрадання, або як у народі кажуть "відкати" під час отримання ПДВ за експортні контракти. Раніше це були колосальні суми, зараз весь бізнес знає, що це - автоматизована система, яка день у день повертає кошти тому, хто по закону на них має право", - заявив він.

Окрім того, за словами Луценка, було перекрито "тіньовий" доступ до ліцензій на видобуток нафти, газу, бурштину, піску, граніту.

Нагадаємо, Луценко заявив, що не подасть у відставку.

Українські Національні Новини

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