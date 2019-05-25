Луценко назвав найбільші джерела корупції в Україні

"Проблема номер один – державний сектор. Ми маємо найбільше в світі державних підприємств. 3 тис. 600 підприємств державного сектору, які за статистикою, офіційно, половина з них – неприбуткові, а третина – збиткові. Це означає що дві третини цих підприємств працюють не на державу. Для держави вони збиткові або неприбуткові. А для тих партійних діячів, котрі призначають туди менеджмент – вони завжди викачують гроші, котрі потім через гречку дають партійним діячам голоси. Це і є корумпована система номер один", - сказав Луценко, додавши, що задля вирішення проблеми корупції на державних підприємствах треба провести велику приватизацію.

Проблема номер два – митниця, продовжив Генпрокурор.

"За оцінкою спеціалістів, все ще 30% доходів від митниці знаходиться в тіні. Простіше кажучи – розкрадається. Тому – електронні сканери, електронні системи обліку, зв’язок із нашими партнерами по операціях експорту-імпорту в усьому світі та інші заходи, про які добре відомо спеціалістам – питання політичної волі від нової влади", - пояснив Луценко.

Ще одне джерело корупції в Україні – рейдерство, зазначив Луценко. Воно є найболючіших для іноземних інвесторів, додав він.

"Рейдерство, на жаль, розквітло через те, що у свій час був прийнятий закон, який дозволив комунальним підприємствам займатися питанням реєстрації", - сказав Генпрокурор, додавши, що питання реєстрації та стабільності права власності є одним із найважливіших при боротьбі із джерелами корупції.

Нагадаємо, Луценко повідомив, що протягом трьох років в Україні винесли 2 тис. 876 вироків корупціонерам.