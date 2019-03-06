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Луценко хочет ограничить список поставщиков военной техники из России

Луценко хочет ограничить список поставщиков военной техники из России

Киев  •  УНН

 • 10560 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил утвердить закрытый, ограниченный список поставщиков военных деталей из России. Такое предложение он высказал во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, передает корреспондент УНН.

"Мое предложение сводится к следующему: предприятия, поставляющие необходимые детали, узлы, агрегаты из страны-агрессора, не должны учитываться тысячами. Их порядок должен быть четко выписан в закрытом решении СНБО, их количество должно быть ограничено, а еще лучше, если бы они свелись к филиалу одного из государственных предприятий", - сказал Луценко.

По его словам, тогда можно будет спокойно говорить обществу, что эта работа нужна.

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"Это очевидно, не всего можем наладить запуск в Украине, но это, с другой стороны, будет находиться 100% под контролем государственных уполномоченных структур и правоохранительных органов. И вместо более 5 тыс. поставщиков мы будеи иметь, условно говоря, 20 поставщиков из рисковых территорий, находящихся полностью под контролем уполномоченных государственных органов", - подчеркнул генпрокурор.

Напомним, 5 марта Национальное антикоррупционное бюро зарегистрировало еще одно уголовное производство по фактам коррупции в оборонке.

Как сообщал УНН, в оборонной сфере Украины с 2016 года до начала 2018 года обнаружили финансовые нарушения на почти 90 млн грн.

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