За 4 роки від злочинів в "Укороборонпромі" держава втратила понад 350 млн грн - Генпрокурор

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Після 2014 року внаслідок правопорушень на підприємствах державного концерну "Укроборонпром" збитки склали понад 350 млн грн. Про це заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час засідання РНБО, передає кореспондент УНН.

"Після 2014 року, за цей період внесено до ЄРДР 480 кримінальних правопорушень на підприємствах державного концерну "Укроборонпром". Встановлено збитків на загальну суму понад 350 млн грн, з яких підтверджено ревізіями та експертизами суму понад 65 млн грн. З урахуванням цифри за поточний рік, пов’язаною з широковідомою фірмою "Оптимум Спецдеталь", це вже близько 100 млн грн. В результаті повідомлено про підозру 112 особам, з яких 6 директорів оборонних підприємств, один - колишній генеральний директор, і декілька начальників відділів, інженерів тощо", - сказав Генпрокурор.

З його слів, Продовжується кримінальне провадження у 150 кримінальних справах. До суду направлено 11 проваджень, винесено 86 вироків стосовно 77 осіб.

"Йдеться не про покарання мілких цапів-відбувайлів, апро реальних посадових осіб, які допускають ті чи інші правопорушення", - зазначив він.

Раніше УНН повідомляв, що Україна ініціює комплексний міжнародний аудит концерну "Укроборонпром"

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