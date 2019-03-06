За 4 года от преступлений в "Укороборонпроме" государство потеряло более 350 млн грн - Генпрокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. После 2014 года в результате правонарушений на предприятиях государственного концерна "Укроборонпром" убытки составили более 350 млн грн. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время заседания СНБО, передает корреспондент УНН.
"После 2014 года, за этот период внесены в ЕРДР 480 уголовных правонарушений на предприятиях государственного концерна "Укроборонпром". Установлен ущерб на общую сумму более 350 млн грн, из которых подтверждено ревизиями и экспертизами сумму более 65 млн грн. С учетом цифры за текущий год, связанной с широко известной фирмой "Оптимум Спецдеталь", это уже около 100 млн грн. В результате сообщено о подозрении 112 лицам, из которых 6 директоров оборонных предприятий, один - бывший генеральный директор и несколько начальников отделов, инженеров и т.д." - сказал генпрокурор.
По его словам, продолжается уголовное производство по 150 уголовным делам. В суд направлено 11 производств, вынесено 86 приговоров в отношении 77 человек.
"Речь не о наказании мелких козлов отпущения, а о реальных должностных лицах, допускающих те или иные правонарушения", - отметил он.
Ранее УНН сообщал, что Украина инициирует комплексный международный аудит концерна "Укроборонпром".