За 4 года от преступлений в "Укороборонпроме" государство потеряло более 350 млн грн - Генпрокурор

"После 2014 года, за этот период внесены в ЕРДР 480 уголовных правонарушений на предприятиях государственного концерна "Укроборонпром". Установлен ущерб на общую сумму более 350 млн грн, из которых подтверждено ревизиями и экспертизами сумму более 65 млн грн. С учетом цифры за текущий год, связанной с широко известной фирмой "Оптимум Спецдеталь", это уже около 100 млн грн. В результате сообщено о подозрении 112 лицам, из которых 6 директоров оборонных предприятий, один - бывший генеральный директор и несколько начальников отделов, инженеров и т.д." - сказал генпрокурор.

По его словам, продолжается уголовное производство по 150 уголовным делам. В суд направлено 11 производств, вынесено 86 приговоров в отношении 77 человек.

"Речь не о наказании мелких козлов отпущения, а о реальных должностных лицах, допускающих те или иные правонарушения", - отметил он.

Ранее УНН сообщал, что Украина инициирует комплексный международный аудит концерна "Укроборонпром".