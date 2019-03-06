Луценко хоче обмежити список постачальників військової техніки з Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко запропонував затвердити закритий, обмежений список постачальників військових деталей з Росії. Таку пропозицію він висловив під час засідання Ради національної безпеки і оборони, передає кореспондент УНН.
“Моя пропозиція зводиться до наступного: підприємства, що поставляють необхідні деталі, вузли, агрегати з країни-агресора, не мають обліковуватись тисячами. Їхній порядок має бути чітко виписаний в закритому рішенні РНБО, їхня кількість має бути обмежена, а ще краще, якби вони звелись до філіалу одного з державних підприємств”, — сказав Луценко.
За його словами, тоді можна буде спокійно говорити суспільству, що ця робота потрібна.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За 4 роки від злочинів в "Укроборонпромі" держава втратила понад 350 млн грн
“Це очевидно, не всього можемо налагодити запуск в Україні, але це з іншого боку буде знаходитись 100% під контролем державних уповноважених структур і правоохоронних органів. І замість понад 5 тис. постачальників ми мали б, умовно кажучи, 20 постачальників з ризикових територій, що знаходяться повністю під контролем уповноважених державних органів”, — наголосив Генпрокурор.
Нагадаємо, 5 березня національне антикорупційне бюро зареєструвало ще одне кримінальне провадження по фактам корупції в оборонці.
Як повідомляв УНН, в оборонній сфері України з 2016 року до початку 2018 року виявили фінансові порушення на майже 90 млн грн.