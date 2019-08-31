Луценко акционер сети подпольных казино - Арахамия

"Когда мы начали изучать нелегальный игорный бизнес, то бенефициаром оказался весь политикум... Например,.. Юрий Луценко является акционером сети подпольных казино", - сказал Арахамия.

Напомним, Верховная Рада поддержала представление Президента Украины об увольнении Юрия Луценко с должности Генерального прокурора.

Как сообщал УНН, в последний день Юрия Луценко на посту Генпрокурора его ведомство закрыло уголовное производство против экс-заместителя спикера Верховной Рады Игоря Калетника, который является подозреваемым по делу "законов 16 января".