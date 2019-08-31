З управління спецрозслідувань ГПУ у свій останній робочий день Луценко забрав 20 справ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. В останній день Юрія Луценка на посаді генпрокурора його відомство закрило кримінальне провадження проти ексзаступника спікера Верховної Ради Ігоря Калєтніка, який є підозрюваним у справі “диктаторських законів 16 січня”. Про це у Facebook повідомила пресслужба Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України (УСР ГПУ), передає УНН.
“У кримінальному провадженні за підозрою ряду колишніх високопосадовців, президента та народних депутатів України в організації та голосуванні у незаконний спосіб за „диктаторські закони (16 січня - ред)“ 29.08.2019 заступником генерального прокурора Кізем С.М. без вивчення матеріалів кримінального провадження прийнято рішення про закриття провадження щодо Калєтніка І.Г. за відсутністю складу злочину в його діях”, — йдеться в повідомленні.
У Генпрокуратурі зазначають, що перед самим звільненням 29 серпня, після закінчення робочого дня, між 18 і 19 годинами, Луценко забрав від слідчих УСР ГПУ 20 кримінальних проваджень на підставі “неефективного здійснення досудового розслідування”.
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“Вже сьогодні, 30.08.2019, коли слідчі управління спеціальних розслідувань в робочому режимі намагались увійти в ЄРДР задля доступу до своїх проваджень, виявилося, що деякі слідчі позбавлені такої можливості”, — кажуть в управлінні і додають, що по декількох з цих справ слідчі вже готували підозри.
“Ну, і вишенькою на торті став наказ Луценка, що надійшов до УСР також 30.08.2019, яким головного військового прокурора Матіоса А.В., при наявності у нього реального конфлікту інтересів, визначено куруючим заступником за роботою УСР”, — повідомили в УСР ГПУ.
Там припустили, що це зроблено для того, аби “розуміти та контролювати інші кримінальні провадження, що ще залишилися в слідчих”.
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