Луценко акціонер мережі підпільних казино - Арахамія
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Голова парламентської фракції “Слуги народу” Давид Арахамія заявив, що колишній Генеральний прокурор України Юрій Луценко є акціонером мережі нелегальних казино. Про це він сказав в ефірі телеканалу ZIK, передає УНН.
"Коли ми почали вивчати нелегальний гральний бізнес, то бенефіціаром виявися весь політикум… Наприклад,… Юрій Луценко є акціонером мережі підпільних казино", - сказав Арахамія.
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала подання Президента України про звільнення Юрія Луценка з посади Генерального прокурора.
Як повідомляв УНН, в останній день Юрія Луценка на посаді Генпрокурора його відомство закрило кримінальне провадження проти ексзаступника спікера Верховної Ради Ігоря Калєтніка, який є підозрюваним у справі “диктаторських законів 16 січня”.