Лунин выразил готовность конкурировать с Куртуа в "Реале"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин готов к борьбе за звание основного вратаря в состоянии "галактикос", информирует УНН со ссылкой на "Football Hub".
“Где начну сборы? Об этом позже скажут. Что касается слухов в прессе, то никак к ним не отношусь. Когда мне лично что-то скажут, тогда буду реагировать. Готов конкурировать с Куртуа? Я для этого и переходил в “Реал”, — признался украинский кипер.
Также футболист рассказал от кого кроме Куртуа получил поздравления в связи с завоеванием победы на ЧМ среди 20-летних.
“Много было поздравлений. Написал директор „Реала“ Калафате, тренер вратарей „Реала“, тренер вратарей „Леганес“. Было очень приятно”, — подытожил кипер.
Напомним, что Лунин рассказал о впечатлениях от игры на ЧМ U-20.