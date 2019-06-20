Лунин выразил готовность конкурировать с Куртуа в "Реале"

“Где начну сборы? Об этом позже скажут. Что касается слухов в прессе, то никак к ним не отношусь. Когда мне лично что-то скажут, тогда буду реагировать. Готов конкурировать с Куртуа? Я для этого и переходил в “Реал”, — признался украинский кипер.

Также футболист рассказал от кого кроме Куртуа получил поздравления в связи с завоеванием победы на ЧМ среди 20-летних.

“Много было поздравлений. Написал директор „Реала“ Калафате, тренер вратарей „Реала“, тренер вратарей „Леганес“. Было очень приятно”, — подытожил кипер.

Напомним, что Лунин рассказал о впечатлениях от игры на ЧМ U-20.