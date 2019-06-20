Лунін виразив готовність до конкуренції з Куртуа в "Реалі"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Голкіпер мадридського "Реала" і збірної України Андрій Лунін готовий до боротьби за звання основного воротаря в стані "галактікос", інформує УНН з посиланням на "Football Hub".
“Де почну збори? Про це пізніше скажуть. Що стосується чуток в пресі, то ніяк до них не належу. Коли мені особисто щось скажуть, тоді буду реагувати. Чи готовий конкурувати з Куртуа? Я для цього і переходив в “Реал”, — зізнався український кіпер.
Також футболіст розповів від кого крім Куртуа, отримав привітання у зв’язку із завоюванням перемоги на ЧС серед 20-річних.
“Багато було привітань. Написав директор „Реала“ Калафат, тренер воротарів „Реала“, тренер воротарів „Леганеса“. Було надзвичайно приємно”, — підсумував кіпер.
Нагадаємо, що Лунін розповів про враження від гри на ЧС U-20.