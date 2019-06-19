Лунін: я десять разів перепитав про чартер для мене, бо не вірив

Так, Лунін вже на відпочинку, проте каже, що від позитивних і переможних емоцій ще не відійшов.

"Емоції ще зі мною і ще залишаться надовго", - сказав він.

За словами Луніна, усі матчі групового турніру ЧС були досить тяжкими.

"З точки зору психології, то перша гра - проти США. І тому що це був старт турніру, і тому що у них сильна команда, де вистачало зірок… З Нігерією було важко, бо треба було захищати перше місце у групі. А у плані фізики – поєдинок з Катаром. Ми виграли, але гра нам не давалася", - поділився відчуттями воротар.

Для Луніна особисто складними були ще й постійні перельоти, розповів він.

"Фізично було не легко за 4 дні стільки перельотів… В Україну летів із пересадкою. Назад, звичайно, було легше. Чартером було швидко і комфортно. Рівень! Я подякував Андрію Васильовичу (Павелко, - ред.). Він сказав, що зроблять мені чартер після Люксембургу. Я 10 разів перепитав, чи це правда. Не вірилося особливо – ну, де я, а де чартер? Серйозно, 10 разів перепитав. Фізично було нелегко літати, але морально розумів, що потрібен і там, і там. Бути поруч з нашими найкращими гравцями у національній збірній – це дорогого вартує", - сказав Лунін.

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Також, він поділився враженнями про матч з італійцями. Каже, що грати було надзвичайно складно.

"З ними було надзвичайно складно. Італія – це тактична виучка. Вони дуже грамотні, дисципліновані, потужні, фізично підготовлені. До того ж, технічно озброєні. Але за рахунок нашої цілісності, командної дисципліни та терпіння ми досягли результату", - зазначив Лунін.

Найкращий воротар Чемпіонату Світу U-20 поки не знає, в якому клубі розпочне новий сезон. Але зізнався, що готовий конкурувати з Куртуа (футболіст Тібо Куртуа - ред.) за першого номера в "Реалі".

Нагадаємо, футбольна збірна України U-20 стала чемпіоном світу, обігравши в фіналі Південну Корею 3:1. Це перший в історії українського футболу титул чемпіонів світу.