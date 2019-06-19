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Лунин: я десять раз переспросил о чартере для меня, потому что не верил

Киев • УНН

 • 19787 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Лучший вратарь чемпионата мира U-20 Андрей Лунин сейчас поделился своими впечатлениями от игры и рассказал о планах на будущее, передает УНН со ссылкой на интервью игрока программе "Про футбол".

Лунин: я десять раз переспросил о чартере для меня, потому что не верил

Так, Лунин уже на отдыхе, однако говорит, что от положительных и победных эмоций еще не отошел.

"Эмоции еще со мной и еще останутся надолго", - сказал он.

По словам Лунина, все матчи группового турнира ЧМ были достаточно тяжелыми.

"С точки зрения психологии, то первая игра - против США. И потому что это был старт турнира, и потому что у них сильная команда, где хватало звезд... С Нигерией было трудно, потому что нужно было защищать первое место в группе. А в плане физики - поединок с Катаром. Мы выиграли, но игра нам не давалась", - поделился ощущениями вратарь.

Для Лунина лично сложными были еще и постоянные перелеты, рассказал он.

"Физически было не легко за 4 дня столько перелетов... В Украине летел с пересадкой. Назад, конечно, было легче. Чартером было быстро и комфортно. Уровень! Я поблагодарил Андрей Васильевич (Павелко, - ред.). Он сказал, что сделают мне чартер после Люксембурга. Я 10 раз переспросил, правда ли это. Не верилось особо - ну, где я, а где чартер? Серьезно, 10 раз переспросил. Физически было нелегко летать, но морально понимал, что нужен и там, и там. Быть рядом с нашими лучшими игроками в национальной сборной - это дорогого стоит", - сказал Лунин.

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Также он поделился впечатлениями о матче с итальянцами. Говорит, что играть было очень сложно.

"С ними было чрезвычайно сложно. Италия - это тактическая выучка. Они очень грамотные, дисциплинированные, мощные, физически подготовлены. К тому, же технически вооружены. Но за счет нашей целостности, командной дисциплины и терпения мы достигли результата", - отметил Лунин.

Лучший вратарь чемпионата мира U-20 пока не знает, в каком клубе начнет новый сезон. Но признался, что готов конкурировать с Куртуа (футболист Тибо Куртуа - ред.) за первого номера в "Реале".

Напомним, футбольная сборная Украины U-20 стала чемпионом мира, обыграв в финале Южную Корею 3:1. Это первый в истории украинского футбола титул чемпионов мира.

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